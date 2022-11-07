«Помогу деньгами, сделаю твой портрет»: художник Никас Сафронов пригласил в гости 6-летнего мальчика, сбитого депутатом под Новосибирском

Художник Никас Сафронов пригласил в гости 6-летнего мальчика, сбитого депутатом под Новосибирском. Фото: Никас Сафронов // "ВКонтакте".

6-летнего мальчика, сбитого депутатом под Новосибирском, поддержал известный художник Никас Сафронов. Он назвал чиновника «омерзительным». А мальчику пообещал помочь. Художник отметил, что у него нет слов, чтобы описать негодование от случившегося. Сафронов записал видеообращение к ребёнку и опубликовал его в соцсети.

– Как только выйдешь из больницы, жду тебя в гости в Москве с родителями. Открою тебе несколько секретов, как рисовать. То, что никогда никому не говорил. Тебе сделаю исключение. Помогу деньгами, сделаю твой портрет, – обратился Никас Сафронов к мальчику.

Он пожелал ему удачи и здоровья. Сафронов уверен, что ребенок скоро поправится.

Ранее КП-Новосибирск писала, что ребенка поддержала известный блогер Ида Галич.

Напомним, инцидент произошел в Татарске. 6-летнего мальчика сбил районный депутат Сергей Мамонтов. Он наехал на ребенка, затем поохал над скрюченным от боли малышом и уехал. В деле разбираются следователи.

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