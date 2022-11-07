В Новосибирске двое мужчин ограбили пассажира в общественном транспорте. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске двое мужчин ограбили пассажира общественного транспорта. Об инциденте сообщили в ГУ МВД по НСО. В полиции злоумышленников объявили в розыск.

– 23 октября около 20:30 подозреваемые, находясь в общественном транспорте, на остановке «Петухова» открыто похитили у пассажира мобильный телефон, после чего скрылись, – говорится в сообщении полиции.

Преступники попали на камеру видеонаблюдения. Известно, что в отношении них возбудили уголовное дело за грабёж.

В полиции просят всех, кто узнал подозреваемых, сообщить об этом по номерам: 8-913-938-25-96, 232-16-02. Анонимность правоохранители гарантируют.

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