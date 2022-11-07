Утром 7 ноября Новосибирск сковали семибалльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 7 ноября Новосибирск встал в семибалльных пробках. Информация о транспортном коллапсе появилась на сайте «2ГИС».

Судя по карте, пылающей красным цветом, пробки на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков. Заторы на площади Труда в обоих направлениях, площади Райсовета. А также на Котовского, Ватутина и Станиславского.

Пробки сковали улицы Вертковскую, Титова, Троллейную, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам по улицам Бронной, Аникина и по Советскому шоссе. Огромные заторы на двух мостах – Димитровском и Октябрьском.

На правом берегу пробки на улицах Большевистской, Кирова, Добролюбова, Никитина. Движение по улицам Фрунзе, Восход и Бориса Богаткова тоже затруднено.

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