Утром 7 ноября Новосибирск сковали семибалльные пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 7 ноября Новосибирск встал в семибалльных пробках. Информация о транспортном коллапсе появилась на сайте «2ГИС».
Судя по карте, пылающей красным цветом, пробки на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков. Заторы на площади Труда в обоих направлениях, площади Райсовета. А также на Котовского, Ватутина и Станиславского.
Пробки сковали улицы Вертковскую, Титова, Троллейную, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам по улицам Бронной, Аникина и по Советскому шоссе. Огромные заторы на двух мостах – Димитровском и Октябрьском.
На правом берегу пробки на улицах Большевистской, Кирова, Добролюбова, Никитина. Движение по улицам Фрунзе, Восход и Бориса Богаткова тоже затруднено.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91.00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер