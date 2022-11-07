Очевидцы сообщили о найденных останках парня в лесу под Новосибирском. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В лесу под Новосибирском очевидцы нашли останки молодого человека. Они вызвали полицию. Информация об этом появилась в соцсети.

– Предположительно, останки принадлежат парню 20-30 лет, – написали в паблике «Инцидент Новосибирск».

Очевидцы утверждают, что труп в лесу пролежал долгое время.

На месте работали правоохранительные органы.

В СК РФ по НСО данные об этом еще не прокомментировали.

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