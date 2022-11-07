Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется со снегопада

В Новосибирске пройдет снегопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 ноября в Новосибирске резко похолодает. Метеорологи обещают мокрый снег.

— Температура ночью составит -2...-4 градуса, а днём 0...+2. Будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9, местами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области местами так же пройдет снег, но синоптики обещают более холодную ночь, до 7 градусов мороза, и день — до 3 градусов мороза.

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