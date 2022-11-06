В Новосибирске женщина за рулем Nissan March сбила пешехода

Машина наехала на пешехода на светофоре. Фото: стоп-кадр из видео.
В Новосибирске на улице Мира женщина за рулем Nissan March сбила пешехода, который переходил дорогу. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.
Видео появилось в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Очевидец рассказал, что сбитый пешеход не стал разбираться с обидчицей и наказывать ее.
— Так же поступили и сотрудники ДПС, на глазах у которых всё и происходило. Что за мода пошла у водителей сбивать пешеходов и делать вид, что ничего не было? — возмущается очевидец.
В комментариях действия водительницы тоже не одобрили:
— Здесь налицо бездействие сотрудников ГИБДД и безразличие автоледи.
— Прокуратура должна провести проверку и дать правовую оценку действиям экипажа, который ничего не предпринял!
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