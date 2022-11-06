В Новосибирске женщина за рулем Nissan March сбила пешехода

Машина наехала на пешехода на светофоре. Фото: стоп-кадр из видео.

В Новосибирске на улице Мира женщина за рулем Nissan March сбила пешехода, который переходил дорогу. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

Видео появилось в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Очевидец рассказал, что сбитый пешеход не стал разбираться с обидчицей и наказывать ее.

— Так же поступили и сотрудники ДПС, на глазах у которых всё и происходило. Что за мода пошла у водителей сбивать пешеходов и делать вид, что ничего не было? — возмущается очевидец.

В комментариях действия водительницы тоже не одобрили:

— Здесь налицо бездействие сотрудников ГИБДД и безразличие автоледи.

— Прокуратура должна провести проверку и дать правовую оценку действиям экипажа, который ничего не предпринял!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер