«Сим-карту оставил дома, а паспорт забрал»: из поселка под Новосибирском пропал 15-летний подросток

Школьник уехал из дома ночью на такси. Фото: ЛизаАлерт.

6 ноября из поселка Кольцово Новосибирской области пропал 15-летний Юрий Соколов. Подросток уехал из дома, забрав с собой документы. Сейчас его ищут волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

— Мальчик раньше не пропадал, в поле зрения органов не попадал, на учетах не состоял. Сегодня рано родные обнаружили, что его нет дома. Позже удалось установить, что он уехал на такси в три часа ночи. Причина такого поступка неизвестна, связи с парнем нет, его сим-карта осталась дома. Но паспорт он мог забрать с собой, родные его дома не нашли. По данным полиции, на самолете или поезде он город не покидал. На данный момент работаем на месте автономными экипажами и ведем распространение ориентировки в интернете, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы подростка: рост 178 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет темно-синюю куртку, темно-синие штаны и черные кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Юрий или где-то видел его, сообщите об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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