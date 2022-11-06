Павел Прилучный набросился на тележурналиста за съемку

Актер с руганью набросился на журналиста. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вечером 5 ноября, в свой юбилей, Павел Прилучный снова оказался в центре скандала. Он напал на журналиста НТВ за то, что он снимал на камеру конфликт Прилучного с таксистом.

Актер вместе с женой Зепюр Брутян и тещей Гаянэ он посетил закрытый показ фильма «Любовники» в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. На выходе он повздорил с таксистом, который остановил свой автомобиль у иномарки главного «мажора» русского кино. Все стало хуже, когда Прилучный заметил рядом оператора с включенной камерой.

— Казалось, что конфликт исчерпан. Но актер вернулся, начал хватать оператора за грудки, тот опустил камеру, но на записи слышно, как актер распускает руки и угрожает. Он и Зепюр потребовали удалить видеоматериал. На разъяренного Прилучного начали обращать внимание прохожие, и только тогда «Мажор» отступил, — сообщается на сайте НТВ.

Зепюр Брутян извинилась за вспыльчивого мужа, но все же попросила журналистов удалить видео.

Напомним, 5 ноября Павел Прилучный отметил 35-летие. «Комсомолка» рассказала о неизвестных фактах из его детства и о том, как он достиг вершин славы.

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