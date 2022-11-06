В Новосибирске признали недействительными договоры дольщиков фонда «Жилище». Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Администрация города Обь в Новосибирской области подала иск в Арбитражный суд с требованием к Росреестру убрать из ЕГРН сведения о регистрации договоров участников долевого строительства на трех земеьных участках в городе. Раньше на них должны быть построить жилой комплекс.

Еще в 2010 году фонд «Жилище» заключил с городскими властями договор аренды земли и создали свою программу. Власти Новосибирской области выделили субсидии и льготную ипотеку для молодых семей. В будущие квартиры 150 дольщиков вложили 190 миллионов рублей.

Но на самом деле на участке никакой стройки и не планировалось. Руководители фонда присвоили деньги себе, позже их признали виновными в мошенничестве, но освободили от ответственности по истечении срока давности. В 2019 году фонд «Жилище» обанкротился, и компанию ликвидировали.

Сейчас администрация Оби хочет все же застроить участок, но сначала объединить его:

— Будет рассмотрен вопрос по объединению данных земельных участков и близлежащей территории в единый земельный участок, после чего участок будет предоставлен для реализации масштабного инвестиционного проекта, — сказано в судебном акте.

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