Объявления о лже-маньяке появились на улице Зорге в Новосибирске

Листовки появились в Кировском районе. Фото: «Типичная Затулинка».

Несколько объявлений о якобы маньяке появились на улице Зорге в Новосибирске. Об этом сообщают в паблике «Типичная Затулинка».

— Объявления были замечены в районе дома №275 на улице Зорге. На них написаны фамилия, имя и отчество мужчины, есть его фото, а также указан рост. Далее весьма странный текст, в котором мужчину называют маньяком и приписывают различное аморальное поведение в отношении несовершеннолетних. Судя по тому, как написано объявление, мы имеем дело либо с работой коллекторов, либо с чьей то местью, — делает вывод «Типичная Затулинка».

Напомним, КП-Новосибирск раньше писала об этих листовках. Их автор действительно не полицейский, а обиженная девушка, которая таким образом захотела отомстить бывшему.

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