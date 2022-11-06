Объявления о лже-маньяке появились на улице Зорге в Новосибирске

Листовки появились в Кировском районе. Фото: «Типичная Затулинка».
Несколько объявлений о якобы маньяке появились на улице Зорге в Новосибирске. Об этом сообщают в паблике «Типичная Затулинка».
— Объявления были замечены в районе дома №275 на улице Зорге. На них написаны фамилия, имя и отчество мужчины, есть его фото, а также указан рост. Далее весьма странный текст, в котором мужчину называют маньяком и приписывают различное аморальное поведение в отношении несовершеннолетних. Судя по тому, как написано объявление, мы имеем дело либо с работой коллекторов, либо с чьей то местью, — делает вывод «Типичная Затулинка».
Напомним, КП-Новосибирск раньше писала об этих листовках. Их автор действительно не полицейский, а обиженная девушка, которая таким образом захотела отомстить бывшему.
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