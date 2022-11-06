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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 10:19

Жительница Алтая, хотевшая заработать на инвестициях, перевела мошенникам больше 800 тысяч рублей

Мошенники уговорили ее взять два кредита и отдать им все деньги
Надежда РЫЖКИНА
Женщина знала подобные уловки мошенников, но не ожидала, что сама станет жертвой.

Женщина знала подобные уловки мошенников, но не ожидала, что сама станет жертвой.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

47-летняя жительница Алтайского края повелась на уловки мошенников, из-за которых потеряла больше 800 тысяч рублей.

— Вечером 5 ноября потерпевший позвонил мужчина по имени Артем и предложил заработать на инвестиционной платформе в газоперерабатывающей компании. Он рассказал, что для начала заработка нужно перевести на его реквизиты 10 тысяч рублей, а затем оформить кредиты и деньги от банка снова снова перевести ему. Женщина без сомнения сделала все по его словам. У банков она взяла два кредита, на 700 и 90 тысяч рублей, — сообщает издание «Толк», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю.

Интересно, что женщина знала о схемах обмана, но не думала, что такая ситуация может произойти с ней. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

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