Жительница Алтая, хотевшая заработать на инвестициях, перевела мошенникам больше 800 тысяч рублей

Женщина знала подобные уловки мошенников, но не ожидала, что сама станет жертвой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

47-летняя жительница Алтайского края повелась на уловки мошенников, из-за которых потеряла больше 800 тысяч рублей.

— Вечером 5 ноября потерпевший позвонил мужчина по имени Артем и предложил заработать на инвестиционной платформе в газоперерабатывающей компании. Он рассказал, что для начала заработка нужно перевести на его реквизиты 10 тысяч рублей, а затем оформить кредиты и деньги от банка снова снова перевести ему. Женщина без сомнения сделала все по его словам. У банков она взяла два кредита, на 700 и 90 тысяч рублей, — сообщает издание «Толк», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю.

Интересно, что женщина знала о схемах обмана, но не думала, что такая ситуация может произойти с ней. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

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