Фитнес-тренер из Новосибирска стала первой леди мира

Алиса Михайленко (в центре) заняла в конкурсе первое место. Фото: Наталья Быкова.

Фитнес-тренер из Новосибирска Алиса Михайленко выиграла международный конкурс красоты Lady World-2022. Его финал прошел 1 ноября в Сочи.

За корону соревновались 22 участницы из девяти стран. Для девушек придумали экстремальную полосу препятствий. Им пришлось прыгать на веревке с высоты 207 и 170 метров в парке аттракционов в Сочи, подниматься в горы на высоту 2320 м в платье, съездить на экоферму и полетать на воздушном шаре.

— Я поначалу думала отменить участие в конкурсе, потому что за неделю до вылета слегка с температурой и гайморитом. Но благодаря поддержке организатором полетела и не пожалела. Я получила много эмоций, эстетического удовольствия и озарений — даже без победы это было крайне ценно, — написала Алиса Михайленко в соцсетях.

У победительницы есть победа в чемпионате России и Европы по бодибилдингу в категории «Фитнес-модель». Кроме того, Алиса заняла 1 место в Кубке Alex fitness, является призером Кубка имени Самойленко, вице-чемпионкой Томской области, обладательницей Кубков Алтайского края и Сибири.

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