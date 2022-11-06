Краеведы раскрыли тайну названия города Новосибирска

Новое название дал городу инженер Константин Тульчинский. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Ровно 125 лет, 6 ноября 1897 года, Ново-Николаевск приобрел свое имя, хотя назывался так неофициально почти что со дня основания. Но как же появилось новое название, под которым город известен сейчас — Новосибирск?

Существует версия о том, что его предложил писатель-фантаст Вивиан Итин. Но краеведы разоблачили этот миф.

— Название впервые встречается в письме горного инженера Константина Тульчинского к председателю Сибпромпро А.М. Тамарину. Оно датировано 11 ноября 1925 года. Там есть такая фраза: «принимая во внимание, что вся Сибирь революционирует к новой жизни, строит действительно новую жизнь, — столице её наиболее подошло бы наименование «Ново-Сибирск», — рассказывает новосибирский краевед Константин Голодяев.

Фрагмент докладной записки инженера Тульчинского с предложением переименовать город в Ново-Сибирск. Фото: Новосибирский краеведческий музей.

Итин же, напротив, раскритиковал это название. Ему казалось, что Ново-Сибирск ассоциируется с Новосибирскими островами и Арктикой. Он предлагал название Ново-Ленинск, но оно не прижилось. Интересно, что название города долгое время писалось через дефис. Но присутствовал в официальных документах и названии железнодорожного вокзала, при этом не появлялся в газетах. Но постепенно пропал везде. Так Новосибирск утвердил свое нынешнее название.

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