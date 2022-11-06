Водитель Chevrolet насмерть сбил 18-летнего подростка в Новосибирской области

Подросток выбежал на проезжую часть, водитель не заметил его в темноте. Фото: Чановская госавтоинспекция.

В Чановском районе Новосибирской области 35-летний водитель иномарки насмерть сбил 18-летнего подростка. ДТП случилось на дороге между селом Венгерово и поселком Чаны.

— 5 ноября в 23.00 водитель Chevrolet Aveo на 31-ом километре трассы наехал на пешехода, 18-летнего жителя Кыштовского района, который выбежал на проезжую часть в одежде без светоотражающих элементов. Пешеход от полученных травм погиб на месте аварии, — сообщили в Чановской Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции проводят уголовно-процессуальную проверку.

Напомним, днем 5 ноября похожий инцидент был в Новосибирске. Иномарка на проезжей части сбила 14-летнего подростка, сейчас он находится в больнице.

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