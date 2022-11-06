В полиции рассказали подробности аварии в Новосибирской области, где погибла женщина

После столкновения грузовики загорелись. Фото: ГУ МВД по НСО.
Стали известны подробности аварии в Черепановском районе Новосибирской области, которая произошла вечером 5 ноября. В страшном ДТП с двумя фурами погибла жена одного из водителей.
— 55-летний водитель, управляя автомобилем Freightliner с полуприцепом, двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и при обгоне выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Маз» с полуприцепом, за рулем которого находился 60-летний мужчина. После столкновения грузовики съехали в правый кюветы, произошло возгорание, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Обоих водителей с различными травмами отвезли в больницу. Пассажирке водовоза Firefighter, которая скончалась от травм на месте, был 51 год. Напомним, подробности аварии рассказывали и очевидцы. По словам одного из них, водитель загоревшегося водовоза пытался спасти свою жену и сам чудом не погиб в огне.
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