В полиции рассказали подробности аварии в Новосибирской области, где погибла женщина

После столкновения грузовики загорелись. Фото: ГУ МВД по НСО.

Стали известны подробности аварии в Черепановском районе Новосибирской области, которая произошла вечером 5 ноября. В страшном ДТП с двумя фурами погибла жена одного из водителей.

— 55-летний водитель, управляя автомобилем Freightliner с полуприцепом, двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и при обгоне выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Маз» с полуприцепом, за рулем которого находился 60-летний мужчина. После столкновения грузовики съехали в правый кюветы, произошло возгорание, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Обоих водителей с различными травмами отвезли в больницу. Пассажирке водовоза Firefighter, которая скончалась от травм на месте, был 51 год. Напомним, подробности аварии рассказывали и очевидцы. По словам одного из них, водитель загоревшегося водовоза пытался спасти свою жену и сам чудом не погиб в огне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лез за женой в кабину»: очевидцы рассказали подробности аварии в Новосибирской области, где погибла женщина

Очевидцы рассказали подробности аварии с фурами Новосибирской области, где погибла женщина (подробнее)

Фото и видео аварии с двумя фурами под Новосибирском, где погибла женщина: очевидцы показали страшные кадры

Фото и видео аварии с двумя фурами под Новосибирском, где погибла женщина, показали очевидцы (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер