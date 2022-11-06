«Сначала были стуки, будто салют»: в Новосибирске загорелось кафе на улице Хилокской

Кафе загорелось около 4 часов утра. Фото: «АСТ-54».

Ранним утром в воскресенье, 6 ноября, загорелось кафе на улице Хилокской. Пожар произошел около 4 часов утра.

— Сначала были стуки, как будто салют. Решил проверить — а там пожар. Через 27 минут было 7 пожарных машин. Дымом заволокло дома по адресу: Хилокская 1Б, 1В, 1Г, — сообщил очевидец в группе «АСТ-54».

Пожар сопровождался резкими звуками. Фото: «АСТ-54».

В Главном управлении МЧС дали комментарий:

— В 3:50 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании кафе. Горело кафе «Самовар». На момент прибытия первого подразделения в 04:02 горело здание площадью 230 кв.м. В 04:57 открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. На тушение пожара от МЧС привлекалось 10 единиц техники и 36 человек личного состава В целях бесперебойной подачи воды частично перекрывалась улица Хилокская., — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь был быстро потушен. Фото: «АСТ-54».

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