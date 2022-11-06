«Молодцы, мужики»: новосибирцы, переворачивающие «Жигули» ради ремонта, рассмешили соцсети

Мужчины делали ремонт «Жигулей». Фото: «АСТ-54».
В Новосибирске возле дома №11/1 на улице Кошурникова группа энтузиастов переворачивала «Жигули» на бок. Видео с ними поделился очевидец в группе «АСТ-54». Судя по его словам, мужчины пытались сделать ремонт машины самостоятельно.
— Вроде так хотели поменять диск сцепления, — написал он в группе.
В комментариях нашлось много человек, которые вспомнили, что в молодости так же чинили машины:
— Молодцы, мужики! Вот только не на газоне такие вещи делают
— Мы так «Оку» в отцом переворачивали на покрышку и дно антикором обрабатывали.
— Так же делали, только опрокидыватели ставили на колеса по одной стороне. Очень удобная вещица.
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