Погода в Новосибирске на 6 ноября 2022 года: в городе ожидается снег

Метеорологи обещают, что пойдет снег.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Погода в Новосибирске на 6 ноября 2022 года обещает быть пасмурной. Как сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС» днем может пойти снег.
- Днем температура воздуха составит 0…+2 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до -2…-4 градусов. Ветер подует юго-западный с порывами до 13 метров в секунду, - обещают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс Погода» днем на термометрах новосибирцы увидят +1…+2 градуса, а ближе к вечеру похолодает до 0. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-748 миллиметров ртутного столба.
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