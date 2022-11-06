Погода в Новосибирске на 6 ноября 2022 года: в городе ожидается снег

Метеорологи обещают, что пойдет снег. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Погода в Новосибирске на 6 ноября 2022 года обещает быть пасмурной. Как сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС» днем может пойти снег.

- Днем температура воздуха составит 0…+2 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до -2…-4 градусов. Ветер подует юго-западный с порывами до 13 метров в секунду, - обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода» днем на термометрах новосибирцы увидят +1…+2 градуса, а ближе к вечеру похолодает до 0. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-748 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер