Подростка сбили на проезжей части. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске подростка сбила иномарка на проезжей части. Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Бийская, 11.

- Водитель, на неустановленном автомобиле, двигался по прилегающей территории дома 11 улицы Бийская, со стороны улицы Херсонская, в сторону улицы Бийская, и в пути следования у дома 11 по улице Бийская, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Известно, что 14-летнего подростка доставили с травмами в больницу.

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