Авария произошла в Заельцовском районе. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске иномарка врезалась в островок безопасности и перевернулась. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

- Водитель, управляя внедорожником Mitsubishi Pajero iO, врезался в островок безопасности возле дома Дуси Ковальчук, 274, от удара автомобиль перевернулся на бок, - говорится в посте в группе.

Как сообщают очевидцы, водителя удалось достать из машины и реанимировать. Он доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы.

Движение на улице было частично перекрыто из-за вытекшего из иномарки бензина.

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