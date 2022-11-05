Новосибирские полицейские прокомментировали конфликт в торговом центре

Пострадавшего отправили на судмедэкспертизу. Фото: скриншот из видео телеграм-канала «АСТ-Black 54»
Новосибирские полицейские прокомментировали инцидент в торговом центре. Напомним, что неизвестные выстрелили в мужчину, заступившегося за девушек в хиджабах.
- Заявление в полицию поступило, пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как отметили в ведомстве, обстоятельства произошедшего уточняются.
- Наличие оружия не подтверждается, - уточнили в пресс-службе.
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