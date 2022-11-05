Новосибирские полицейские прокомментировали конфликт в торговом центре

Пострадавшего отправили на судмедэкспертизу. Фото: скриншот из видео телеграм-канала «АСТ-Black 54»

Новосибирские полицейские прокомментировали инцидент в торговом центре. Напомним, что неизвестные выстрелили в мужчину, заступившегося за девушек в хиджабах.

- Заявление в полицию поступило, пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как отметили в ведомстве, обстоятельства произошедшего уточняются.

- Наличие оружия не подтверждается, - уточнили в пресс-службе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер