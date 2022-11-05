«Хрупкость человека»: скульптура новосибирской художницы на Алтае удивила соцсети

Скульптура набрала 114 тысяч просмотров в соцсетях. Фото: Предоставлено Маргаритой Моревой
Новосибирская художница Маргарита Морева удивила туристов на Алтае скульптурами из стекла. Прозрачный силуэт человека вырезали из прочного и толстого стекла на производстве в Академгородке. Видео со скульптурой набрало 114 тысяч просмотров в соцсетях.
- Работа называется «Хрупкость человека». Это мое отношение к происходящему вокруг, хрупкость это о том, что ничто не имеет значения. Мы едины с миром, и нам надо к этому прийти, – рассказала КП-Новосибирск Маргарита Морева.
Скульптура установлена в долине реки Чемал на Горном Алтае, в рамках арт-фестиваля «Мысли и формы». Затем произведение искусства попало на выставку в Иркутск. Автор мечтает установить ее на Байкале.
Скульптура "Флакон" появилась в деревне Турочак. Фото: Предоставлено Маргаритой Моревой
Другие работы сибирячки из стекла и металла появились в селе художников и мастеров Аскат и в деревне Турочак. Сибирячку поддержала художница Диша Юлдашева, изготовив и установив скульптуры «Флакон».
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