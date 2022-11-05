В Новосибирске похолодает до -16

Самая холодная ночь ожидается 12 ноября. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирск идет резкое похолодание. По данным сайта «Gismeteo» в субботу 12 ноября столбики термометров опустятся до -16 градусов.

- С 7 по 10 ноября днем температура воздуха будет колебаться от 0 до – 9, а ночью от – 3 до – 10. Резкое понижение произойдет в пятницу 11 ноября. Ночью ожидается – 14, а 12 ноября – 16, - говорится на сайте «Gismeteo».

По данным сайта «Яндекс. Погода» всю неделю будет пасмурно и будет идти дождь со снегом. Дневная температура составит – 1 градус, а самая холодная ночь будет 12 ноября. Столбики термометров опустятся до – 8 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от 2 до 8 метров в секунду.

Но холода придут ненадолго. Как сообщают синоптики, уже с 14 ноября температура снова поднимется до 0 градусов и не опустится ниже -5 градусов.

Напомним, что метеорологи прогнозировали похолодание во второй декаде месяца.

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