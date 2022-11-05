Конфликт произошел в торговом центре. Фото: скринишот из телеграмм-канала «АСТ-Black 54»

В Новосибирске мужчины выстрелили в парня, заступившегося за девушек в хиджабах. Инцидент произошел в одном из торговых центров.

- Я был на парковке на улице Ипподромская. Сажусь в машину, трогаюсь, слышу крики и как за каким-то мужчиной бежит другой человек. Думал, что надо помочь и вышел из машины. Вижу, как один садится в подъехавшую иномарку и уезжает, - рассказал КП-Новосибирск Виталий Полищук, администратор телеграм-канала «АСТ-Black 54». - И тут ко мне в тачку начинает ломиться парень с окровавленным лицом. Тут же подошли молодые женщины в хиджабах, и сказали, что до них в ТЦ докопались какие-то мужики из-за внешнего вида.

По словам Виталия, все произошло на подземном паркинге.

- Как рассказал пострадавший, такое происходит уже не в первый раз. Девушки - это его жена и сестра. Он поспешил к ним на помощь вместе с другом и спустился на парковку. Завязалась потасовка с четырьмя агрессорами, в ходе которой, по его словам, на подземном паркинге в его спутника был произведен выстрел, - продолжает рассказ новосибирец.

Как говорит Виталий, на месте работали сотрудники Росгвардии и полиция. Пострадавшие написали объяснительные.

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