Самолет Минобороны РФ, летевший в Новосибирск, сел в Екатеринбурге

По предварительной информации, у самолета треснуло лобовое стекло.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Самолет Минобороны РФ, летевший в Новосибирск, сел в аэропорту Екатеринбурга. Информация об этом появилась в телеграмм-канал «Aviaincident».
- По докладу произошло растрескивание лобового стекла. Было принято решение выполнить возврат на аэродром вылета Екатеринбург (Кольцово), - говорится в сообщении.
КП-Новосибирск отправил запрос в пресс-службу аэропорта «Кольцово», для уточнения информации.
Напомним, что 4 ноября, над Новосибирском кружил самолет, летевший в Барнаул из Санкт-Петербурга.
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