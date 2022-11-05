Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 ноября 2022 10:27

Самолет Минобороны РФ, летевший в Новосибирск, сел в Екатеринбурге

Об этом сообщает телеграмм-канал «Aviaincident»
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
По предварительной информации, у самолета треснуло лобовое стекло.

По предварительной информации, у самолета треснуло лобовое стекло.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет Минобороны РФ, летевший в Новосибирск, сел в аэропорту Екатеринбурга. Информация об этом появилась в телеграмм-канал «Aviaincident».

- По докладу произошло растрескивание лобового стекла. Было принято решение выполнить возврат на аэродром вылета Екатеринбург (Кольцово), - говорится в сообщении.

КП-Новосибирск отправил запрос в пресс-службу аэропорта «Кольцово», для уточнения информации.

Напомним, что 4 ноября, над Новосибирском кружил самолет, летевший в Барнаул из Санкт-Петербурга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер