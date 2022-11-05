Самолет Минобороны РФ, летевший в Новосибирск, сел в Екатеринбурге

По предварительной информации, у самолета треснуло лобовое стекло. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет Минобороны РФ, летевший в Новосибирск, сел в аэропорту Екатеринбурга. Информация об этом появилась в телеграмм-канал «Aviaincident».

- По докладу произошло растрескивание лобового стекла. Было принято решение выполнить возврат на аэродром вылета Екатеринбург (Кольцово), - говорится в сообщении.

КП-Новосибирск отправил запрос в пресс-службу аэропорта «Кольцово», для уточнения информации.

Напомним, что 4 ноября, над Новосибирском кружил самолет, летевший в Барнаул из Санкт-Петербурга.

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