Земли планируют отдать дачникам.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области на месте скотомогильника сделают санитарную зону. Она будет располагаться в Коченевском районе.
- В рамках государственных программ управление ветеринарии под контролем министерства сельского хозяйства региона проводит санацию территорий, где были скотомогильники, в том числе сибире-язвенные, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе управления ветеринарии Новосибирской области.
Как уточнили в пресс-службе, этими землями в будущем смогут пользоваться дачники и другие желающие.
- К марту-апрелю 2023 года планируется завершить работы на 100%, - говорят в региональном ведомстве.
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