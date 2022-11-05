Земли планируют отдать дачникам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области на месте скотомогильника сделают санитарную зону. Она будет располагаться в Коченевском районе.

- В рамках государственных программ управление ветеринарии под контролем министерства сельского хозяйства региона проводит санацию территорий, где были скотомогильники, в том числе сибире-язвенные, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе управления ветеринарии Новосибирской области.

Как уточнили в пресс-службе, этими землями в будущем смогут пользоваться дачники и другие желающие.

- К марту-апрелю 2023 года планируется завершить работы на 100%, - говорят в региональном ведомстве.

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