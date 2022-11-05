Новосибирец создал петицию, чтобы привлечь депутата сбившего мальчика к ответственности

Депутат сбил ребенка во дворе дома. Фото: скриншот из видео/личный архив

Новосибирцы создали петицию, чтобы привлечь депутата сбившего мальчика к ответственности. Напомним, что ЧП произошло 30 октября в городе Татарске. Мужчина ехал на иномарке и заезжая во двор дома сбил 6-летнего мальчика. Он вышел из машины, посмотрел на ребенка и уехал.

СК возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности», а так еще два административных: невыполнение обязанностей в связи с ДТП, а также нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Депутата отправили в ИВС на 11 суток. Один из новосибирцев создал петицию и просит наказать мужчины по всей строгости закона.

- Очень важно, чтобы это преступление не осталось безнаказанным, поэтому я прошу вашей помощи — подпишите мою петицию и потребуйте вместе со мной привлечь к ответственности депутата Мамонтова и наказать его по всей строгости закона! – пишет мужчина.

Петицию подписали больше 70 тысяч человек.

Сейчас сбитый мальчик находится в новосибирской областной больнице.

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