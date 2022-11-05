СУд обязал пересмотреть вопрос о переименовании остановки " Площадь Свердлова" в Новосибирске

Общественники добиваются изменения названия в честь собора два года. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Восьмой кассационный суд города Кемерово поставил точку в деле о переименовании остановки «Площадь Свердлова». Судебные тяжбы начались в мае этого года. Областной суд решил, что решение комиссии о переименовании остановки является незаконным и обязал мэрию провести повторное голосование. 31 августа началось исполнительное производство.

Департамент культуры и молодежной политики пытался оспорить решение суда, но 2 ноября судьи встали на сторону общественников.

- Восьмой кассационный суд общей юрисдикции города Кемерово подтвердил законность решения Новосибирского областного суда от 24 мая 2022 года и отказал в удовлетворении кассационной жалобы ответчика – департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии, - сообщается в телеграмм-канале «Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей».

Теперь мэрия Новосибирска должна провести новый опрос на тему переименования остановки «Площадь Свердлова».

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