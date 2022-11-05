Жительница Новосибирска нашла длинный ноготь в суши

По словам женщины, ноготь был в роллах. Фото: "Flamp"

Жительница Новосибирска нашла ноготь в суши. Женщина заказала доставку на дом, а когда решила полакомиться едой, то была разочарована.

- Самые ужасные ролы которые мы заказывали! Сладкие, кислые. Внутри один рис, начинки почти нет, холодные, - пишет возмущенная покупательница.

«Вишенкой на торте» стал длинный ноготь, который заказчица обнаружила в одной из порций.

- Мы представляем какие у вас повара , раз такие длинные ногти , ужас просто, - негодует сибирячка.

Компания, откуда жительница заказывала роллы дала обратную связь на отзыв.

- Мы очень встревожены вашим отзывом и хотим разобраться в ситуации! Приносим свои искренние извинения. Менеджер свяжется с Вами, - написали ответ от имени фирмы.

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