К новосибирской участнице шоу «Новые пацанки» не приехали родители

К Елизавете Андрющенко никто не приехал. Фото: скриншот из шоу "Новые пацанки" телеканал "Пятница"

К участнице шоу «Новые пацанки» Елизавете Андрющенко из Новосибирска не приехали родители. Напомним, что девушка принимает участие в шоу с самого начала. У пацанок началась 8 неделя обучения и она была родительской.

Пока к другим приезжали мамы, дяди, бабушки, к Лизе не приехал никто. Она осталась одна и расплакалась.

Мария Третьякова, преподавательница «Школы Леди» объяснила, что мама Лизы не смогла приехать, потому что ей нужно ухаживать за бабушкой. Тем не менее девушка отметила, что ее мама не приезжала к ней ни на день рождения, ни в Москву.

Однако, одиночество не помешало Лизе продолжить участие в конкурсах и показывать преподавателям школы свои изменения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер