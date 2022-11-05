В Новосибирской области задержали мужчин, обвиняемых в незаконной охоте

У мужчин изъяли ружья.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области полицейские задержали двух мужчин, обвиняемых в незаконной охоте. Двух убитых лосей обнаружил инспектор по охране животного мира в Мошковском районе.
- Подозреваемые жители Тогучинского и Новосибирского районов. Одному 45, другом 49 лет. Разрешения на охоту у них не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
У охотников нашли 3 гильзы 12 калибра и два охотничьих ружья. Правоохранители оценили причиненный ущерб в 160 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье незаконная охота с причинением крупного ущерба. Мужчинам грозит лишение свободы до двух лет.
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