Мемориал открыли 4 ноября. Фото: правительство НСО

В Новосибирске открыли мемориал в честь погибших сотрудников Росгвардии. Он находится на территории одной из воинских частей. Об этом сообщили на официальном сайте правительства.

- Подразделения гвардейцев-сибиряков всегда отличались боеспособностью, профессионализмом, умением выполнить стоящие перед ними задачи. Открытие мемориала – это дань памяти и уважения военнослужащим, отдавшим жизнь за Родину, - отметил Алексей Кириллов, руководитель департамента административных органов администрации Губернатора и Правительства НСО.

Так же на церемонии открытия присутствовали мэр Анатолий Локоть и представители церкви.

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