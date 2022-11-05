Мемориал открыли 4 ноября. Фото: правительство НСО
В Новосибирске открыли мемориал в честь погибших сотрудников Росгвардии. Он находится на территории одной из воинских частей. Об этом сообщили на официальном сайте правительства.
- Подразделения гвардейцев-сибиряков всегда отличались боеспособностью, профессионализмом, умением выполнить стоящие перед ними задачи. Открытие мемориала – это дань памяти и уважения военнослужащим, отдавшим жизнь за Родину, - отметил Алексей Кириллов, руководитель департамента административных органов администрации Губернатора и Правительства НСО.
Так же на церемонии открытия присутствовали мэр Анатолий Локоть и представители церкви.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер