Новосибирские волонтеры ищут мужчину, перемещающегося по всей стране

В нашем регионе мужчину видели летом. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 43-летнего Вадима Владимировича Леберко. Последний раз его видели в больнице города Татарска в Новосибирской области.

- Мужчина уже ранее пропадал, уезжал и его находили в разных городах. Он родом не из Новосибирской области. Видели мужчину последний раз у нас в регионе 28 июля, - рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонская, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Рост Вадима Владимировича 182 сантиметра, худощавого телосложения, волосы черные с сединой, глаза зелено-карие. Может быть с бородой и усами.

- Ему нужна медицинская помощь. Мужчина может находиться как на территории нашей области, так и передвигаться в сторону Забайкальского края, Приморской области, Центральной России. География поиска – вся Россия, - уточнила руководитель.

Если вам что-то известно о местонахождении Вадима Владимировича Леберко сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

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