Четыре новосибирских театра номинированы на национальную премию «Золотая маска»

Театр музкомедии представлен в 5 номинациях. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирские театры номинированы на национальную премию «Золотая маска». Официальный список появился на сайте фестиваля.

Театр «Красный факел» со спектаклем «Дикая утка» заявлен в 6 номинациях, «Старый дом» со спектаклем «Анна Каренина» в четырех, а мюзикл «Великий Гэтсби» музыкального театра в пяти.

Кроме того, в номинации «Эксперимент» заявлен спектакль «Детство. Коромысли. Глава 3», международного театральный фестиваль «Толстой», Тула, и «Лаборатория современного искусства», Новосибирск.

Так же в лонг-лист «Самые заметные спектакли сезона 2021-2022» попал театр «Глобус» со спектаклем «Генерал и его семья», театр «Старый дом» с комедией «Остановка».

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