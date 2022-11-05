В Новосибирске открылась выставка с 60 картинами Зураба Церетели

В Новосибирске открылась выставка с работами Зураба Церетели. Фото: "Навигатор"

В Новосибирске открылась выставка с работами Зураба Церетели. Она начала свою работу 2 ноября в пространстве художественного музея. Экспозиция состоит из 60 картин и 10 бронзовых скульптур, созданных в 2006-2018 годах.

На 21 полотне изображены подсолнухи. Это составляет более 30% экспозиции. С чем связно такое обилие данного образа в работах рассказал куратор выставки Сергей Тиханов.

— Обилие подсолнухов в творчестве Зураба Константиновича отнюдь не случайно. «Семена бога» издревле считаются предвестниками удачи, они необычайно популярны в живописи. Выставка Церетели — теплая, жизнерадостная — очень вовремя приехала в наш город. Художник делится с нами своим поистине безграничным позитивом, — цитирует Тиханова издание «Навигатор».

Работать выставка будет до 18 декабря. Билет обойдется в 350 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер