В Новосибирске открылась выставка с 60 картинами Зураба Церетели

В Новосибирске открылась выставка с работами Зураба Церетели. Фото: "Навигатор"
В Новосибирске открылась выставка с работами Зураба Церетели. Она начала свою работу 2 ноября в пространстве художественного музея. Экспозиция состоит из 60 картин и 10 бронзовых скульптур, созданных в 2006-2018 годах.
На 21 полотне изображены подсолнухи. Это составляет более 30% экспозиции. С чем связно такое обилие данного образа в работах рассказал куратор выставки Сергей Тиханов.
— Обилие подсолнухов в творчестве Зураба Константиновича отнюдь не случайно. «Семена бога» издревле считаются предвестниками удачи, они необычайно популярны в живописи. Выставка Церетели — теплая, жизнерадостная — очень вовремя приехала в наш город. Художник делится с нами своим поистине безграничным позитивом, — цитирует Тиханова издание «Навигатор».
Работать выставка будет до 18 декабря. Билет обойдется в 350 рублей.
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