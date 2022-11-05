В МВД рассказали подробности ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком

В автобусе ехали 49 пассажиов. Фото: "Инцидент Барнаул"

В МВД рассказали подробности ДТП в Залесовском районе Алтайского края, где пассажирский автобус въехал в припаркованный на обочине грузовик. ДТП случилось 4 ноября на 144 километре трассы Алтай-Кузбасс.

— По предварительным данным, 33-летний водитель автобуса king long, ехавший из Барнаула в Междуреченск, перевозил 49 пассажиров. По пути шофёр не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине встречной полосы грузовик volvo с полуприцепом-цистерной, а затем въехал в кювет, — пишет издание amic. ru.

В большегрузе водителя в момент аварии не было. В ДТП никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД: они помогли пассажирам эвакуироваться и обеспечили на участке безопасное движение.

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