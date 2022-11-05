Кассационный суд поддержал новосибирских общественников в вопросе переименования остановки «Площадь Свердлова»

Общественников поддержал восьмой кассационный суд в вопросе переименовании остановки «Площадь Свердлова». Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирских общественников поддержал восьмой кассационный суд в вопросе переименовании остановки «Площадь Свердлова» в «Собор Александра Невского». Суд отказал в удовлетворении жалоб муниципалитету и подтвердил правоту активистов.

— Суд общей юрисдикции в Кемерове отказал в удовлетворении кассационной жалобы департаменту культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, который выступал ответчиком по данному делу, — сообщает издание «Царьград».

Напомним, в мае этого года новосибирский суд постановил, что решение комиссии по присвоению наименований от 12 февраля 2021 года является незаконным. Мэрию Новосибирска обязали повторно рассмотреть предложение о переименовании остановки «Площадь Свердлова».

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