Новосибирск засыплет мокрым снегом и скует гололед

В Новосибирске 5 ноября придет небольшое потепление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 5 ноября придет небольшое потепление. Синоптики также обещают сибирякам мокрый снег и гололед.

— В субботу, 5 ноября, в Новосибирской области ночью будет преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью достигнет 0…-2 градусов, днем потеплеет до +4…+6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет дуть юго-западный со средней скоростью 7-12 метров в секунду.

Синоптики также предупреждают новосибирцев о возможном появлении на дорогах гололеда.

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