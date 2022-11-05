Главного тренера хоккейной «Сибири» оштрафовали за неприличный жест на матче

Главного тренера хоккейной «Сибири» Андрея Мартемьянова оштрафовали за неприличный жест на матче. Фото: ХК "Сибирь"

Главного тренера хоккейной «Сибири» Андрея Мартемьянова оштрафовали за неприличный жест на матче. Иницдент произошел во время игры новосибирских спортсменов с томским «Авангардом» 3 ноября. После удаления со льда нападающего «Сибири» в овертайме тренер не сдержался и показал средний палец.

— На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова наказание по п. 2. 7. Статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (В отношении Судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу, — сообщили в КХЛ.

По регламенту КХЛ, размер штрафа по данной статье достигает 300 тысяч рублей.

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