В День народного единства в центре Новосибирска растянули огромный флаг России. Фото: Андрей Останин

В День народного единства в центре Новосибирска растянули огромный флаг России. Такую акцию провели около концертного зала имени Каца.

Начался флешмоб в два часа дня, и в нем приняли участие более сотни человек. Поднимали флаг под государственный гимн.

Акцию провели около концертного зала имени Каца. Фото: Андрей Останин

Еще в этот день у филармонии прошел фестиваль «Мы Россия — мы вместе!». В три часа дня там провели патриотический концерт, где выступили коллективы из разных регионов. Также на фестивале проводилась выставка-ярмарка народных ремесел, молодецкие игры и многонациональная молодежная вечерка.

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Там прошел концерт с участием коллективов из нескольких регионов, а также ярмарка (подробнее).

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