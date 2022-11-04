В День народного единства в центре Новосибирска растянули огромный флаг России. Фото: Андрей Останин
В День народного единства в центре Новосибирска растянули огромный флаг России. Такую акцию провели около концертного зала имени Каца.
Начался флешмоб в два часа дня, и в нем приняли участие более сотни человек. Поднимали флаг под государственный гимн.
Акцию провели около концертного зала имени Каца. Фото: Андрей Останин
Еще в этот день у филармонии прошел фестиваль «Мы Россия — мы вместе!». В три часа дня там провели патриотический концерт, где выступили коллективы из разных регионов. Также на фестивале проводилась выставка-ярмарка народных ремесел, молодецкие игры и многонациональная молодежная вечерка.
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Там прошел концерт с участием коллективов из нескольких регионов, а также ярмарка (подробнее).
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