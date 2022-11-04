В Новосибирске День народного единства отметили в филармонии

В Новосибирске 4 ноября отмечают День народного единства. Фото: Правительство НСО
В Новосибирске 4 ноября отмечают День народного единства. В городе прошло несколько мероприятий, одной из праздничных площадок стал Государственный концертный зал имени А. М. Каца.
Там прошел фестиваль «Мы Россия — мы вместе! ». Среди его участников были работники бюджетных учреждений, курсанты Новосибирского высшего командного училища (ВВКУ) и юнармейцы. В три часа дня там провели патриотический концерт, где выступили коллективы из разных регионов. Также на фестивале проводилась выставка-ярмарка народных ремесел, молодецкие игры и многонациональная молодежная вечерка.
Другим знаковым событием, приуроченным к празднику стало открытие Мемориального комплекса, посвященного военнослужащим Росгвардии Новосибирской области, погибшим при исполнении воинского долга.
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