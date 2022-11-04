В Новосибирске «Хонда» сбила женщину и школьника

В Центральном районе Новосибирска иномарка сбила женщину с ребенком. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Центральном районе Новосибирска иномарка сбила женщину с ребенком. ДТП случилось днем в пятницу, 4 ноября.

— 28-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда Цивик» выезжала со двора со стороны улицы Ольги Жилиной, поворачивая налево в сторону улицы Гоголя. На нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 29 на улице Гоголя она сбила двух пешеходов: 42-летнюю женщину и 9-летнего мальчика, — сообщили в Госавтоинспекции по городу.

Женщину и школьника доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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