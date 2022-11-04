В Новосибирской области «Лада» насмерть сбила 16-летнюю пассажирку рейсового автобуса

В Черепановском районе Новосибирской области 16-летняя девочка погибла под колесами «Лады». Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Черепановском районе Новосибирской области 16-летняя девочка погибла под колесами «Лады». Она ехала по трассе на рейсовом автобусе и во время его остановки попыталась перебежать дорогу. Случилось ДТП 3 ноября.

— Рейсовый автобус остановился в непредназначенном для этого месте на трассе «Сузун-Черепаново». Из него вышла 16-летняя девушка, которая с задней стороны автобуса попыталась перебежать дорогу и была сбита автомобилем марки «Лада», ехавшим с разрешенной скоростью по встречной полосе. От полученных повреждений она погибла на месте, — рассказали в областной прокуратуре.

По данному факту ведомство проводит проверку.

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