В Новосибирске 4-й день подряд загрязнение воздуха достигает 7 баллов

В Новосибирске уже на протяжении четырех дней подряд держится высокий уровень загрязнения воздуха.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске уже на протяжении четырех дней подряд держится высокий уровень загрязнения воздуха. Планка поднимается до 7-8 баллов.
В пятницу, 4 ноября, по данным сайта airvoice, уровень загрязнения снова достиг семерки по десятибалльной шкале. Такой уровень загрязнения оценивается как опасный, горожанам не рекомендуют долго гулять по улице.
На субботу, 5 ноября, синоптики обещают небольшой мокрый снег и ветер в 4-9 метров в секунду, с порывами до 7-12 метров в секунду.
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