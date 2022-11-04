Лунное затмение в Новосибирске 8 ноября 2022 года: во сколько смотреть, где наблюдать

Лунное затмение в Новосибирске 8 ноября 2022 года можно будет наблюдать вечером. Фото: Олег УКЛАДОВ

Лунное затмение в Новосибирске 8 ноября 2022 года можно будет наблюдать вечером. В Большом Новосибирском планетарии сообщают, что начнется все в наших широтах в половину шестого вечера.

— Для Новосибирска все начнется в 17:30 местного времени вместе с восходом Луны, которая уже к тому моменту будет затменной. Чуть более часа она будет закрыта тенью Земли и начнет открываться к 18:45, а к 19:50 Луна уже полностью выйдет из тени нашей планеты, — отметили в планетарии.

Уникально это затмение тем, что в 18:56 лунный диск перекроет собой планету Уран. Правда, за этим уже можно будет наблюдать только в телескоп. В этот момент Уран будет находиться на минимальном расстоянии от Земли за весь год. Находясь в противостоянии с Солнцем в телескоп он будет выглядеть крупней и ярче обычного. В 19:35 Уран покажется уже с другой стороны от лунного диска, который на тот момент еще на 22% будет находиться в земной тени.

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