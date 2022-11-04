«Схватил, когда она отвернулась»: в Новосибирске ищут мужчину, укравшего телефон у продавца

В Новосибирске ищут мужчину, укравшего телефон у продавца в магазине тканей.

В Новосибирске ищут мужчину, укравшего телефон у продавца в магазине тканей. Преступление попало на запись камеры видеонаблюдения.

— 19 октября, в магазине на улице Покрышкина, мужчина похитил телефон, который продавец оставила на столе, — рассказали в областном МВД. — По данному факту возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража».

На вид мужчине 35-40 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения. Он был одет в черные куртку и трико, а также черную вязаную шапку. С собой у него была черная сумка через плечо и синий пакет.

Всех, кто знает что-либо об этом человеке, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (383) 232-16-02, 8-953-807-31-78 Конфиденциальность гарантируется.

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