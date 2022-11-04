Новосибирская пенсионерка отсудила 50 тысяч за отдых в санатории

Женщина отсудила более 50 тысяч. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирская пенсионерка отсудила у оператора платежной системы 50 тысяч за отдых в санатории. Женщина планировала купить путевку и получить за нее кэшбек, но в какой-то момент все пошло не так.

— Жительница Новосибирской области решила воспользоваться программой лояльности карты одного из операторов для путешествий по России. Она оплатила в нужный срок путевку через сайт и поехала отдыхать в санаторий «Озеро Карачи». Однако кэшбэк ей не вернули. Пожилая женщина ждала назад 20% от стоимости путевки, а именно 9061 рубль. Путевка обошлась в 45 305 рублей, — сообщает издание «Сибкрай. Ru».

Как выяснилось позже, оформляя путевку на сайте, она не заметила окно «оплата с кэшбеком», где нужно было поставить галочку. Но мириться с таким положением дел женщина не захотела и отправилась в суд.

Суд постановил, что согласно закону о защите прав потребителей продавец должен был предоставить потребителю всю информацию об услугах. При этом доведена она должна быть в понятной и наглядной форме.

В итоге женщина получила назад не только кэшбек, а еще и взысканный в ее пользу штраф и оплату судебных расходов. В общей сумме вышло 50 591, 5 рубль.

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