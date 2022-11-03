«Встала быстро! У тебя башки что ли нет?»: новосибирцы пожаловались на мужчину в метро, выталкивавшего людей с мест

Пассажиры новосибирской подземки пожаловались на мужчину, который пытался вытолкнуть их с сидений. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Пассажиры новосибирской подземки пожаловались на мужчину, который пытался вытолкнуть их с сидений. Его не устроило, что некоторые отказались уступать место детям.

— Мужчина в метро ходит и силой выталкивает людей с мест, чтобы уступили ребенку (которому на вид лет 7-8). Снятое видео, к сожалению, было включено после того, как он пытался вытолкать меня, и оскорблений там хватало, — написала возмущенная сибирячка в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Судя по кадрам ролика, снятого девушкой, в выражениях мужчина тоже не стеснялся.

— Я бы не стала писать, если бы он просто орал, но он же применял силу: у меня осталась небольшая гематома на боку. Обращаться в полицию и снимать незначительные, но побои, не стала — только время бы потеряла. Пишу просто чтобы люди были осторожны, — добавила сибирячка.

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