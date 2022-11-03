Семейный психолог рассказала, почему важно развивать эмоциональный интеллект

Эксперт рассказала о важности развития эмоционального интеллекта. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Семейный психолог Анна Бердникова рассказала о важности развития эмоционального интеллекта. По ее мнению, эмоции являются подобием сигнальной системы и зачастую через них понимание какой-либо ситуации происходит быстрее, чем через интеллектуальные процессы.

— Сегодня активный словарь чувств современного взрослого человека чрезвычайно скуден: в самом лучшем случае в нем два-три десятка слов, — рассказала семейный психолог Анна Бердникова изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — В такой языковой ситуации распознавать свои и чужие эмоции довольно затруднительно. А ведь эмоции — это своего рода сигнальная система, которая позволяет человеку очень быстро получить обратную связь внутри ситуации. Намного быстрее, чем через интеллектуальные процессы — осознание и понимание.

По мнению эксперта, развитый эмоциональный интеллект поможет гармонично выстроить отношения с самим собой и окружающим миром. А дело все в том, что человек сможет взглянуть на ситуацию чужими глазами, а значит лучше в ней разобраться и правильно ответить.

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