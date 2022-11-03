В Новосибирске на месте сгоревших бараков у Телецентра хотят построить жилой комплекс

Презентовать проект ЖК планируют уже в начале 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на месте сгоревших бараков на пересечении улиц Костычево и Вертковской на границе Кировского и Ленинского районов хотят построить многоэтажный ЖК. Там уже стартовали подготовительные работы.

На площадку уже завезли вагончики для рабочих и бетонные плиты, строители начали сносить последний расселенный двухэтажный дом. Как сообщают «Новосибирские новости», проект ЖК уже прошел госэкспертизу и подрядчик готовит документы, чтобы получить от мэрии разршение на строительство.

Презентовать проект планируют уже в начале 2023 года. Известно, что победа на аукционе обошлась для компании в 99, 4 миллиона рублей. Сдать объект застройщик должен будет до 2026 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер